Dos niños de 2 y 4 años fallecieron este lunes en la ciudad de Carpentras, en el sureste de Francia, tras ser encontrados dentro del automóvil de su madre en un aparcamiento, en medio de una intensa ola de calor que afecta al país europeo.

La Policía recibió la alerta a las 13:10 horas locales y los servicios de emergencia acudieron al lugar para intentar reanimar a los menores. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los bomberos, ambos fallecieron.

Fiscalía prioriza la hipótesis del calor extremo

La fiscal de Carpentras indicó que las causas de la muerte aún se encuentran bajo investigación, aunque las primeras hipótesis apuntan a las altas temperaturas registradas en Francia.

Según el diario La Provence, los menores habrían quedado atrapados dentro del vehículo. Las circunstancias exactas aún no han sido determinadas y las autoridades tratan de establecer cuánto tiempo permanecieron en el interior.

Las primeras declaraciones recabadas señalan que los niños podrían haber ingresado al automóvil sin que su madre, de 33 años, se percatara.

Francia afronta una de las olas de calor más intensas

El país europeo enfrenta desde la semana pasada una ola de calor que, según las autoridades, podría superar la intensidad de la registrada en agosto de 2003, cuando fallecieron unas 15.000 personas.

Este lunes podría convertirse en la jornada más calurosa desde que existen registros meteorológicos nacionales.

La alerta roja, el máximo nivel de riesgo, se encuentra vigente en 49 departamentos, mientras que otros 40 permanecen bajo alerta naranja.

Temperaturas superan los 40 grados

Los servicios meteorológicos prevén temperaturas extremas en varias ciudades francesas.

Se esperan máximas de 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 grados en París, Toulouse, Limoges, Bourges y Tarbes.

El calor también ha provocado un aumento de accidentes en zonas acuáticas. Las autoridades informaron que 13 personas murieron ahogadas entre la noche del sábado y la mañana del lunes mientras buscaban aliviar las altas temperaturas.