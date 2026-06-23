El encuentro entre Francia e Irak por el Mundial 2026 fue interrumpido durante más de dos horas debido a tormentas registradas en las inmediaciones del estadio de Filadelfia, una situación que activó el protocolo de seguridad establecido por las autoridades estadounidenses.

La suspensión obedeció a una normativa obligatoria en Estados Unidos que exige detener los eventos deportivos al aire libre cuando se detectan rayos en un radio aproximado de 13 kilómetros alrededor del recinto.

¿Cómo funciona el protocolo por tormentas?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service), las actividades deportivas deben suspenderse durante 30 minutos cuando existe riesgo de descargas eléctricas cerca del estadio.

Si durante ese periodo se detecta un nuevo rayo, el conteo vuelve a comenzar, lo que hace imprevisible el tiempo de reanudación del evento.

Ante estas circunstancias, los jugadores deben abandonar el campo y regresar a los vestuarios, mientras que los espectadores son trasladados a zonas seguras del recinto.

Precisamente eso ocurrió durante el partido disputado en Filadelfia, donde los aficionados tuvieron que refugiarse en los pasillos del estadio hasta que se levantó la alerta meteorológica.

El reglamento de la FIFA se adapta a las leyes locales

El reglamento del Mundial 2026 no establece un protocolo específico para tormentas cuando los estadios no cuentan con techo retráctil.

Sin embargo, la FIFA debe ajustarse a las normas del país anfitrión. En los estadios con techo móvil, el árbitro y el director del partido pueden ordenar su cierre, siempre que no haya personas en el terreno de juego.

De las 16 sedes del Mundial, cinco cuentan con techo: Vancouver, en Canadá, y Arlington, Atlanta, Houston y el SoFi Stadium de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Las interrupciones son habituales en Estados Unidos

Las suspensiones por tormentas son frecuentes en competiciones como la Major League Soccer (MLS), pero también han afectado torneos internacionales organizados por la FIFA.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante el Mundial de Clubes del año pasado, cuando el partido entre Chelsea y Benfica, en Charlotte, Carolina del Norte, fue interrumpido por más de dos horas cuando restaban apenas cinco minutos para el final.