La perseverancia volvió a darle resultados a Jaime León Pallete. A los 84 años, el atleta peruano conquistó la medalla de oro en el II Campeonato Iberoamericano Máster 2026 y obtuvo su segundo título en esta competencia internacional.

El certamen se desarrolló en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna), donde miles de atletas máster de distintos países iberoamericanos participaron en diversas pruebas.

Una década de disciplina y actividad física

Lejos de considerar las medallas como su principal motivación, Jaime León Pallete sostiene que el objetivo que lo impulsó a iniciarse en el atletismo fue preservar su salud y mantener su independencia durante la vejez.

“Lo más importante nunca ha sido ganar. Las competencias son una motivación, pero mi verdadero objetivo es seguir sintiéndome bien y mantenerme activo el mayor tiempo posible”, señaló el deportista.

El atleta mantiene una rutina basada en entrenamientos constantes, una alimentación equilibrada y actividad física diaria.

Comenzó en el atletismo a los 75 años

Lo que empezó como una decisión personal hace casi una década se convirtió en una trayectoria destacada dentro del atletismo máster peruano.

Su hijo lo acompaña en los entrenamientos y competencias, mientras que su esposa, fallecida años atrás, fue una de las personas que lo impulsó a iniciarse en este deporte.

Según relata, continuar compitiendo representa una manera de mantener vivo ese vínculo familiar.

Su meta es seguir activo y con calidad de vida

La historia de Jaime León Pallete ha llamado la atención de diversas instituciones y empresas vinculadas al bienestar de los adultos mayores.

Sin embargo, el atleta tiene claro que su principal objetivo no es sumar trofeos, sino continuar disfrutando de una vida activa y saludable.

“Seguir viviendo con la misma intensidad el mayor tiempo posible” es la meta que se ha propuesto.