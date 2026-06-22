El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, destacó el trabajo colectivo de sus dirigidos tras la victoria sobre Austria que aseguró la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El técnico valoró especialmente el respaldo que recibió Lionel Messi en una noche histórica en la que el capitán albiceleste se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en las copas del mundo.

Scaloni reconoció que el partido tuvo momentos complicados, especialmente después del penal fallado por Messi en los primeros minutos. Sin embargo, consideró que la reacción del equipo fue inmediata y que la influencia del astro argentino terminó siendo determinante para alcanzar la victoria.

“Es un golpe no convertir un penal, pero cuando se activa Messi, se activan todos. Lo que genera él es impresionante. Estamos contentos. Yo ya no sé qué más decir”, señaló el seleccionador en conferencia de prensa, destacando el liderazgo y la capacidad de inspiración que ejerce el capitán sobre el resto del plantel.

El técnico también resaltó una acción puntual que reflejó el compromiso de Messi con el funcionamiento colectivo. Según explicó, cuando Argentina atravesaba momentos difíciles sin la posesión del balón, observó cómo el delantero participó activamente en la recuperación que terminó derivando en una de las jugadas decisivas del encuentro.

ROTACIÓN

Con la clasificación ya asegurada a la siguiente fase de la Copa del Mundo, Scaloni abrió la posibilidad de realizar modificaciones en el equipo para el próximo compromiso de la fase de grupos. “La idea es que jueguen la mayoría, que lo merecen y si lo permite el partido lo haremos”, afirmó, dejando abierta la opción de dar minutos a futbolistas que aún no han tenido mucho protagonismo.

Pese al buen comienzo de torneo y al rendimiento mostrado por sus principales figuras, el entrenador evitó colocar a Argentina en el grupo de favoritos para conquistar el título. Para Scaloni, el Mundial se define por factores que van más allá de los nombres y el talento individual.