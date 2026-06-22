La selección de Irán dejó un mensaje especial en el vestuario del estadio de Los Ángeles antes de emprender viaje hacia la ciudad de Tijuana, donde entrena y concentra durante la fase de grupos del Mundial 2026. El gesto se produjo luego del empate sin goles ante Bélgica por la segunda fecha del Grupo G.

El texto, escrito en color azul sobre una pizarra del camerino, destacó el orgullo y compromiso del equipo durante su estancia en la ciudad estadounidense. “Vinimos a Los Ángeles con orgullo, competimos con honor y nos vamos con dignidad. Gracias Los Ángeles por tu hospitalidad y gracias a cada iraní que dio su corazón, voz y alma por Irán durante esos 180 minutos. Que la paz, respeto y amistad prevalezcan entre todas las naciones”, se podía leer.

Mensaje que dejó la selección de Irán en el estadio Los Ángeles.

Sin embargo, el mensaje también incluyó un contenido de carácter simbólico y político. En color rojo aparecieron los hashtags #168 y #minab, una referencia a una de las estimaciones sobre el número de víctimas mortales atribuidas a un bombardeo estadounidense contra una escuela en Minab, hecho ocurrido en el contexto del conflicto en Oriente Medio.

Mientras tanto, en el plano deportivo, la selección iraní mantiene intactas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Con dos puntos en la clasificación del Grupo G, el conjunto asiático llegará con posibilidades de clasificación a la última jornada de la fase de grupos.

Irán enfrentará el próximo 26 de junio a Egipto, actual líder de la serie con cuatro unidades. Por su parte, Bélgica, que también suma dos puntos, buscará su pase a la siguiente ronda frente a Nueva Zelanda, selección que cierra el grupo con una unidad. La definición promete ser abierta y con todos los equipos aún en carrera por la clasificación.