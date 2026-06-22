La selección de Brasil recibió una noticia poco alentadora en plena disputa del Mundial 2026. La lesión de Raphinha ha generado preocupación en el comando técnico encabezado por Carlos Ancelotti, quien considera que pierde una de sus principales armas ofensivas por el extremo derecho.

El futbolista del Barcelona sufrió una lesión en el muslo derecho durante la victoria por 3-0 sobre Haití, disputada el último viernes. Según las primeras evaluaciones, el atacante se perderá al menos lo que resta de la fase de grupos del torneo, aunque no se descarta que el proceso de recuperación se prolongue más de lo previsto.

La baja obliga a Ancelotti a replantear su esquema ofensivo para los próximos compromisos. Entre las alternativas que maneja el técnico italiano aparecen Éder Militão, la joven promesa Estêvão, Rodrygo y Wesley, quienes podrían asumir el rol que deja vacante Raphinha en el sector derecho.

La ausencia del extremo también reduce las variantes de desequilibrio en ataque para la Canarinha. Actualmente, Vinícius Jr aparece como la principal referencia ofensiva capaz de romper líneas rivales, mientras que los laterales Danilo e Ibáñez destacan más por sus características defensivas que por su aporte en ofensiva.

El impacto de la lesión fue reconocido por sus propios compañeros. Lucas Paquetá lamentó la ausencia del atacante y destacó sus cualidades dentro del equipo.

“Todos conocemos sus características, sus cualidades, su velocidad, su capacidad para crear espacios y su puntería, así que creo que perdemos a un jugador muy importante”, afirmó el mediocampista brasileño.