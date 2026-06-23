La programación de hoy martes 23 de junio de cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo K y L.
La jornada comenzará a las 12:00 horas (PER) con el duelo entre Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K). Mientras tanto, Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) jugarán desde las 15:00 horas (PER). A continuación los horarios y dónde ver los partidos.
Portugal vs. Uzbekistán
Estadio Houston, Estados Unidos (Grupo K)
Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU)
DSports, DGO, Paramount+ (PER)
Inglaterra vs. Ghana
Estadio Boston, Estados Unidos (Grupo L)
Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)
DSports, DGO, Disney+, Paramount+
Panamá vs. Croacia
Estadio Toronto, Canadá (Grupo L)
Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)
DSports, DGO, Paramount+
Colombia vs. RD Congo
Estadio Jalisco, México (Grupo K)
Horario: 21:00 horas (PER/COL/ECU)
América TV, DSports, DGO, América tvGO, Disney+, Paramount+