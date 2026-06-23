La programación de hoy martes 23 de junio de cuatro encuentros del Mundial 2026 correspondiente al Grupo K y L.

La jornada comenzará a las 12:00 horas (PER) con el duelo entre Portugal vs. Uzbekistán (Grupo K). Mientras tanto, Inglaterra vs. Ghana (Grupo L) jugarán desde las 15:00 horas (PER). A continuación los horarios y dónde ver los partidos.

Portugal vs. Uzbekistán

Estadio Houston, Estados Unidos (Grupo K)

Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU)

DSports, DGO, Paramount+ (PER)

Inglaterra vs. Ghana

Estadio Boston, Estados Unidos (Grupo L)

Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)

DSports, DGO, Disney+, Paramount+

Panamá vs. Croacia

Estadio Toronto, Canadá (Grupo L)

Horario: 18:00 horas (PER/COL/ECU)

DSports, DGO, Paramount+

Colombia vs. RD Congo

Estadio Jalisco, México (Grupo K)

Horario: 21:00 horas (PER/COL/ECU)

América TV, DSports, DGO, América tvGO, Disney+, Paramount+