El encuentro entre Francia e Irak, correspondiente a la segunda jornada del Grupo I del Mundial 2026, fue suspendido temporalmente este lunes en Filadelfia por una alerta de tormenta severa en el estadio, informaron fuentes de la organización. La decisión se tomó minutos después de que ambos equipos se retiraran a los vestuarios al término del primer tiempo.

Francia se imponía 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé a los 16 minutos. El delantero del Real Madrid abrió el marcador con un potente remate de zurda desde el borde del área, antes de que las condiciones climáticas comenzaran a deteriorarse en la recta final del primer tiempo.

La lluvia hizo su aparición desde el minuto 36 y el mal clima fue intensificándose. A través de los altavoces y de la pantalla gigante del Lincoln Financial Field, escenario con capacidad para más de 65 mil espectadores, se pidió a los asistentes abandonar las tribunas y buscar refugio dentro del estadio.

Sin embargo, muchos aficionados permanecieron en sus asientos. Algunos se resguardaron bajo las zonas techadas, mientras que otros continuaron en las gradas protegidos únicamente por capas impermeables, según constataron periodistas presentes en el recinto.

De acuerdo con la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede retrasarse al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

Una fuente de la FIFA explicó que el tiempo de espera comenzó a contarse desde el momento en que los jugadores ingresaron a los camerinos. El pronóstico meteorológico ya anticipaba tormentas para el horario del encuentro, programado para las 17:00 locales.