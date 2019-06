Jazmín Pinedo tildó de “hipócrita” a Guty Carrera por las declaraciones que dio a su programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver las declaraciones que dio Guty Carrera al ser abordado por las cámaras de 'Mujeres al mando', Jazmín Pinedo no pudo ocultar su fastidio por la reacción que tuvo el exchico reality.

A la conductora de televisión le molestó que Guty Carrera haya pedido a la audiencia "que cambien de canal” cuando la reportera de Latina le pidió un mensaje.

“¡Ay, Guty Carrera! Qué bueno que estés por Perú, qué bueno que hayas venido a trabajar, qué bueno que nuestras cámaras puedan darse la oportunidad de cubrir este evento precisamente”, comentó irónicamente la popular 'Chinita'.

Sin embargo, luego agregó: “Lo que no es tan bueno es ese ligero tufillo a hipocresía, la verdad, que se siente cuando dice (...) Es que sí, me parece hipócrita. Es como extraña su actitud, es como si no terminara de definir si está fastidiado, si está molesto o si trae algo del pasado”.

Por su parte, Karen Schwarz también cuestionó la actitud que mostró el hijo de Edith Tapia ante sus cámaras, pues no cree que tenga algún problema con ellas.

“Yo tengo entendido que no hay mala onda con nosotras. Lo que a él le molesta es que le estemos persiguiendo para preguntarle sobre su vida privada, pero quien lo está exponiendo es Brenda. Sentí su actitud un poco déspota, lo sentí yo, ¿no? Es mi parecer”, señaló la esposa de Ezio Oliva.