La exconductora de ‘Esto es Guerra’, Jazmín Pinedo, mostró el último viernes que viajó junto a su hija al interior del país, en el callejón de Huaylas. Sin embargo, poco después se evidenció que en este viaje también las acompañó Gino Assereto.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Chinita’ sorprendió a sus seguidores al compartir un video en donde se le puede ver junto al ‘Combatiente’ cantando al ritmo de su recién estrenado tema de reguetón “Vela”.

CORREO - Jazmín Pinedo y Gino Assereto viajan juntos a Huaraz

Este hecho ha acrecentado los rumores de una reconciliación entre la pareja de padres, sobre todo porque coincidentemente llegaron al mismo hospedaje en donde estuvieron Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu hace algunas semanas antes de su oficialización en el programa de Magaly Medina.

Incluso, según comentó el periodista Samuel Suárez en su portal de noticias del espectáculo ‘Instarándula’, el programa del viernes del reality juvenil ‘Esto es Guerra’ habría sido grabado, pues ese día ya había viajado con Jazmín Pinedo y su hija.

“El viernes mientras en televisión se anunciaba la salida de Gino, este ya estaba en Huaraz con Jazmín. Eso quiere decir que el programa se grabó el jueves y este ahí nomás decidió iniciar el ‘tour de la reconciliación’”, comentó Samuel Suárez.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Jazmín Pinedo y Gino Assereto son captados juntos en la vía pública. La última ocasión fue por el Día de la Madre, cuando el chico reality la invitó a almorzar. Asimismo, otros de los viajes que realizaron juntos fue a Ica y a una playa del sur.

Jazmín Pinedo responde sobre Gino Assereto

Por otro lado, la también actriz e ‘influencer’ se animó a interactuar con sus seguidores a través de las preguntas y respuestas de Instagram, sin imaginar que uno de los usuarios le consultaría por su actual relación con el padre de su hija.

“Por qué a casi todo lugar que vas tienes que ir con Gino Assereto? Acaso volvieron?”, le preguntó uno de sus seguidores, a lo que Jazmín Pinedo respondió: “Te explicaría pero no me vas a entender y no salgo tanto, de hecho no salgo casi nunca”.

Vale indicar que pese a los fuertes rumores de una reconciliación, ninguna de las figuras de la farándula peruana se han animado a confirmar que hayan retomado su relación. Sin embargo, han dejado en claro que mantienen una excelente relación como padres por el bien de su pequeña hija.