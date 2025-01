Jean Deza decidió pronunciarse luego de la denuncia que le entabló su expareja Gabriela Alava por presunta agresión física y psicológica.

Mediante sus redes sociales, el futbolista publicó un comunicado, luego de que la Policía informara que no lo encontraron en su departamento y que recientemente se le haya dictado impedimento de salida del país.

“ Se está coadyuvando con la labor policial y fiscal desde la apertura de diligencias preliminares efectuadas por el Ministerio Público , asimismo, quiero advertir que mi abogado y el recurrente a tomar conocimiento que se estaría requiriendo una medida de coerción personal - impedimiento de salida del país, decidimos no oponernos a dicha medida, con la finalidad de continuar colaborando con el curso de las investigaciones, dando todas las facilidades del caso a las entidades estatales correspondientes”, sostuvo Deza.

Asimismo, afirma que no se encuentra prófugo y que las autoridades conocen su paradero.

“ Es preciso hacer mención que mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública, el juzgado y fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando , estando a derecho desde la primera citación cursada hacia mi persona, razón por la cual, acudiremos y estaremos presentes las veces que seamos requeridos por las instancias fiscales o judiciales”, concluyó el deportista.

Jean Deza emite comunicado tras denuncia de Gabriela Alava

Gabriela Alava denunció a Jean Deza por agresión física

Poder Judicial ordena impedimento de salida del país contra Jean Deza

El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por un plazo de 9 meses contra Jean Deza, por presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja, Gabriela Alava.

Como se recuerda, Deza fue denunciado por agresión física por su expareja. El hecho habría ocurrido en el departamento del futbolista en San Miguel durante Año Nuevo.

La Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro se encarga de la investigación contra Jean Deza y dispuso “recabar las declaraciones de la agraviada en cámara Gesell, del investigado y de testigos”.

🚨#FiscalíaLogra | Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (3.ᵉʳ Despacho) obtuvo la medida de impedimento de salida del país por 9 meses para Jean Deza, por presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F. pic.twitter.com/nqLSiKi3zO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 6, 2025