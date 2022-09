“Estoy feliz de la vida, la verdad es como volver a vivir mis años mozos a través de él y es inevitable que uno se emocione. Él está viviendo una experiencia increíble, aprendiendo cómo funciona el show business y lo que es la vida del artista. Estar en ‘La Gran Estrella’ ha sido el inicio ideal para que la gente conozca su talento y ahora viene el lanzamiento. Todo ha encajado perfecto, estoy muy orgulloso”, dice Strauss.

¿Tu hijo empezó a interesarse por la música por estar rodeado de ella desde pequeño?

Yo recuerdo que cuando él y su hermano tenían 8 y 9 años, me acompañaron a un estudio de grabación y para que se entretuvieran los llevaron a una cabina donde había una batería. Nicolás se sentó y empezó a tocar de frente agarrando el ritmo, todos se sorprendieron pensando que había tomado clases y no era así. En ese momento nos dimos cuenta que tenía un talento especial para la música.

¿Y a partir de allí en lugar de juguetes llegaron los instrumentos musicales?

A partir de ahí se le compró la batería, luego el cajón. Nicolás fue baterista en realidad y formó un grupo, después ya se encontró con el canto en el proceso del tiempo y fue así que empezó a practicar y lo metimos a clases.

¿Encontró en ti ese apoyo que a veces no es usual en la familia por lo difícil de la carrera artística?

No lo desanimé porque realmente yo creo que las personas debemos hacer lo que nos hace felices. Todo lo que uno escoja en la vida pueda ser difícil o fácil, hay que hacerlo.

¿Y a ti cómo te fue con tu papá (Fernando de Soria) y tu mamá (Anita Martínez)

Mi papá fue un hombre que siempre apoyó mi talento y mi mamá también. Lo que pasa es que ellos al principio intentaron que yo desistiera un poco porque pensaban que era una carrera difícil y preferían que me dedique a algo más seguro. Entonces de hecho me convencieron un poco y estudié Publicidad, pero finalmente me ganó mi pasión por el arte. Entonces para que perder el tiempo, mejor es apoyarlos de arranque.

¿Nicolás, tu hijo, qué dice de todo lo que ha vivido en La Gran Estrella durante varias semanas?

Para él ha sido un sueño hecho realidad y es el inicio de su carrera, esto es muy importante porque antes no había tenido una experiencia de esa magnitud. Aquí él ha volado más alto, ya sabe lo que es ser un artista, cuál es el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, y eso se le ha juntado con la grabación de su primer videoclip que lo estamos lanzando el 28 de este mes.

A la luz de los acontecimientos y de tu experiencia, ¿hoy un artista triunfa solo por tener una gran voz?

No, yo también pienso que un artista hoy en día debe ser un producto completo, debes tener un cierto brillo y magia que se note en el escenario. Hay gente que cuando abre la boca escuchas con su voz cosas increíbles, no importa su físico, pero son pocos los artistas de ese tipo. Los casos que en su mayoría vemos exitosos son de artistas que han logrado trabajar una imagen completa.

Mientras tu hijo logre sus objetivos, tú sigues con tu propia carrera.

Sí, estoy haciendo lo mío, definitivamente eso no para. Gracias a Dios tengo bastante trabajo, eventos, tanto con Vibra Perú como en mi camino en la música cristiana donde estoy cada vez más involucrado. No es el momento de parar para mí, pero sí le estoy dedicando tiempo también a Nicolás, estoy manejándolo y la idea es impulsarlo hasta que lo pueda proyectar de manera internacional y que ya lo tome un manager. La verdad yo lo estoy empujando pero sin abandonar lo mío.

Jean Paul Strauss

Cantautor. El próximo 15 de octubre participará de “El príncipe vuelve”, espectáculo musical que se desarrollará en Scencia de Ls Molina y en el que participarán José Sosa, hijo de José José, Julio Andrade, Jorge Pardo, Homero y Jimmy Santi.