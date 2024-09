Jean Pierre Magnet cumplió 75 años el pasado 11 de septiembre, y aunque tuvo los festejos respectivos, considera que “Celebrando”, los recitales que ofrecerá junto a Eva Ayllón en el Teatro Peruano Japonés los días jueves 3 y viernes 4 de octubre, serán esa fechas especiales que estaba esperando para celebrar la vida. “Gracias a Dios que nos ilumina, a mis 75, estoy bien y con muchas ideas. Paradójicamente, conforme pasan los años sigo estando muy iluminado y agradecido por la creatividad: me salen proyectos para realizarlos”, cuenta muy emocionado.

Además, tú nunca le has puesto límites a tus sueños y trabajas como si fueras un debutante.

Bueno, tengo ese privilegio de poder proyectarme a diferentes estilos musicales. Con la misma fuerza que con Perú Jazz vamos a hacer una próxima gira, estoy por terminar un proyecto que se llama “Chabuca por siempre” instrumental que lo hice en la cuarentena, con un enfoque diferente a seis canciones de Chabuca Granda. Después tengo un par de proyectos ahí con “Serenata de los andes” con William Luna, con Diosdado Gaytán y Pelo D’Ambrosio.

¿En base a la diversidad de propuestas que realizas qué piensas de los nuevos ritmos de moda? Yo aprecio toda la música, y siempre en cualquier época habrá música nueva que no será muy bien digerida por el público. Generalmente los que no la digieren son los mayores, a diferencia de los jóvenes, pero lo que se escucha ahora es una expresión nueva, fresca y es inevitable, siempre habrá esas expresiones y ritmos.

¿Y no te gustaría fusionar los ritmos urbanos en algún tema que ejecutes con La Gran Banda?

No, porque no es mi camino musical, no tengo tiempo para dedicarme a experimentos con algo qué te puedo decir, no estoy criticando, pero no me motiva musicalmente. No pertenezco a esa corriente, y con respeto lo digo, me divierte mucho, pero no haría nada con el reguetón.

Eva Ayllón y Jean Pierre Magnet juntos los días 3 y 4 de octubre en el Teatro Peruano Japonés.

Eva Ayllón es un cantante que es recurrente en tu carrera, ¿por qué la elegiste para ser una dupla en el escenario?

Porque me fascina su timbre de voz, su sabor al cantar y su ritmo melódico. Para mí es impecable y muy versátil, por eso es que yo me casé con Eva hasta que la muerte nos separe.

Además, tú eres el único que ha logrado que Eva Ayllón cante blues, jazz, la has sacado de su zona de confort.

Tengo el privilegio, subrayando privilegio en letras rojas y mayúsculas, el privilegio de ser aceptado como músico, primero, antes que amigo, por Eva. Considero que músicos que tienen un talento extraordinario fuera de lo normal, les es difícil relacionarse con músicos de menos condiciones, entonces yo me considero un elegido, porque Eva tiene un roce impresionante. Me siento halagado por poder estar a su lado y que ella me mande piropos a mí, y que me diga yo hago lo que tú me digas y yo creo mucho en su versatilidad y su frescura.

Volviendo a tus recién cumplidos 75, trabajar como lo haces es la mejor forma de sentirse vivo. Me has quitado la palabra clave que tenía en la boca, para mí, hacer música es la mejor manera de seguir vivo. Tengo esa bendición de la creatividad que me sale hasta por las orejas, tengo, por ejemplo, un proyecto que tiene una semana de duración en mi cabeza.

¿Y con qué género musical tiene que ver? Con música electrónica, es una fusión de sonidos con “La gran banda”, el repertorio que estamos preparando es muy instrumental, música muy conocida, como Rico mambo, por ejemplo, con ritmos muy fuertes, muy presentes y una música electrónica, con mucha vitalidad. Yo nunca he ido al teatro, pero voy a empezar a ir para ver cómo tengo que actuar, nos tendremos que pintar el pelo, ponerme un saco fucsia con pantalones amarillos y pintarme el pelo de morado.

¿Jean Pierre tu cabeza no descansa nunca? No pues, la música para mí es un regalo del cielo.