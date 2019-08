Jefferson Farfán demanda a Magaly Medina por 5 millones de soles

Síguenos en Facebook

Magaly Medina acaba de sorprender en redes sociales al anunciar que Jefferson Farfán y su mamá, la señora Rosario Guadalupe, la han demandado por 5 millones de soles por la vía civil.

“La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación (por sus ampays con Yahaira y compra de muebles) porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles”, comentó la conductora de TV para El Trome.

Luego continuó con: “Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme”.

Magaly Medina aseguró que no la van a volver a mandar a la cárcel por segunda vez: “una vez me mandaron a la cárcel por un descuido mío, de mis abogados, pero no hay forma de que me vuelva a pasar”.