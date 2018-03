Jefferson Farfán: "Le doy 24 horas a la señora Magaly Medina para que se rectifique" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras hacerse público que Jefferson Farfán rechazó una entrevista con Magaly Medina, la conductora de 'La Purita Verdad' contó su versión de los hechos que ocurrieron en Rusia.

El futbolista del Lokomotiv negó que haya sostenido alguna comunicación previa con Magaly Medina y que aceptó la entrevista por tratarse del canal del Mundial de Rusia 2018, pero que nunca se habló de un tema de espectáculos.

"Yo no sabía que iba a entrevistarme Magaly Medina, hubiera dicho lógicamente que no. Todas las personas saben lo que ha ocurrido entre ella y los futbolistas, en mi caso personal también y obvio que hubiera dicho que no", manifestó el delantero de la selección peruana.

A través de un enlace telefónico con En boca de todos, la 'Foquita' Farfán se mostró fastidiado por las declaraciones de Magaly Medina y pidió que muestre las conversaciones de la coordinación.

"Yo le pido a la señora Magaly Medina que revise el celular de la persona con la cual ella trabaja y que vea si en algún momento me mencionó el nombre de ella para que haga la entrevista en mi casa. Yo sí la reto a que saque los mensajes y los audios para que vea la verdad de la situación. Me ha dado mucha rabia que se exprese así sin saber la verdad", expresó el futbolista.

"Esto para mí no es broma. Yo estoy hablando muy serio y quiero dejar este punto ahí. Y espero que quede aclarado el tema. Yo le voy a dar 24 horas a la señora Magaly para que se rectifique, sino voy a tomar cartas en el asunto. Ya mis abogados tienen todas las pruebas. Estoy cansado que siempre me metan a mí en cosas que nada que ver", exigió Farfán antes de finalizar su entrevista.