Jefferson Farfán utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su madre Rosario Guadalupe. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la indirecta que le habría enviado a su expareja Melissa Klug entre líneas, luego de que sus menores hijos no asistieran al avant premiere de su película autobiográfica.

“Gracias mamita por todo lo que me entregas siempre y gracias por enseñarme que el amor hacia los seres queridos está por encima de todo. Tú con tu ejemplo me enseñaste que no debemos guardar rencores, que a pesar de tener que criarme sola y lucharla toda, nunca me inculcaste un sentimiento negativo contra mi padre, porque a pesar de eso preferías que yo tuviese amor en mi vida y no odio ni resentimiento”, escribió el futbolista peruano en medio de la situación actual que vive con la popular ‘Blanca de Chucuito’, quien lo acusó de ser el responsable que a sus hijos les hagan bullying en el colegio.

“La vida me ha enseñado muchas cosas, pero tu ejemplo me ha enseñado que debemos dar amor, y más aún cuando se trata de las personas que nos dieron la vida. Te amo mamita”, agregó la ‘Foquita’ Farfán en su extenso mensaje.

De esta manera, Jefferson Farfán se habría cansado de los ataques de Melissa Klug, por lo que decidió utilizar sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje por supuestamente no haber dejado ir a sus hijos al avant premiere de su película porque en ese lugar se encontraba Yahaira Plasencia.

Cabe mencionar que Jefferson Farfán decidió bloquear la opción de comentarios en su cuenta de Instagram con el fin de evitar exponerse a críticas y comentarios de todo tipo.