Jely Reategui sorprende al posar con Brad Pitt en México (VIDEO y FOTOS)

Síguenos en Facebook

La actriz peruana Jely Reategui se encuentra en México para el estreno de la película 'Once upon a time in Hollywood', en la que participan Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

La actriz fue hasta el Toreo Parque Central, donde Brad Pitt firmó autógrafos y se tomó fotos junto a sus fans, entre los que se encontraba Jely Reategui.

La joven no perdió la oportunidad de tomarse fotos junto al actor. “Había una vez un par de huevones que fueron elegantísimos al estreno de una película y terminaron aplastados entrevistando a Brad Pitt en México”, escribió en su cuenta de Instagram.

"Hola bradJELYna", escribió la joven bromeando a sus seguidores. Años atrás nació la moda 'Brangelina' en alusión a la pareja formada por Brad Pitt y su exesposa Angelina Jolie.

Recordemos que Jely está en México porque ha sido invitadas por Andes Films para realizar un master class con el director de la película, Quentin Tarantino.