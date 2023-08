Tras su éxito en ‘La Casa de los Famosos México’, Nicola Porcella y Wendy Guevara estarán en la próxima novela de Juan Osorio, uno de los productores más reconocidos del país azteca.

“Son los primeros en enterarse, Nicola y Wendy van a estar en mi novela. Wencola, yo siempre hago caso al público que son los seguidores, Team Infierno”, manifestó Osorio en una transmisión en vivo.

Jely Reátegui y la vez que criticó a Nicola Porcella y Angie Arizaga por su actuación

Recordemos que, hace algunos años, Jely Reátegui tuvo un papel protagónico en la serie Ven, baila quinceañera, en donde también se encontraba Nicola Porcella y Angie Arizaga trabajando. La actriz los calificó como “dos puertas”.

“No me pareció bueno el trabajo de ambos, es que no son actores, para mí son como dos puertas actuando, no pasa nada, son como dos bloques que hablan, no hay un objetivo, cuando veo la telenovela opto por pasar esas escenas porque me parecen insufribles”, dijo la joven actriz en declaraciones para El Comercio.

