Nicola Porcella se indigna y hace fuerte revelación: “Ahora me llaman de donde me cerraron las puertas”

Nicola Porcella reflexionó tras su éxito en ‘La Casa de los Famosos México’ en el canal de Youtube de Mara Patricia Castañeda. Asimismo, indicó que muchas personas ‘se está subiendo al coche’ de su popularidad.

En la conversación, el modelo reveló indignado que muchas personas lo volvieron a contactar luego de mucho tiempo, pues anteriormente ‘le cerraron las puertas’.

“ Gente que yo tenía ni idea que me pudieran volver a hablar. Gente que ya había desaparecido de mi radar y ahora felicitándome, me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen ‘Él siempre tuvo las puertas abiertas acá’ y yo dije, pero si me botaron. Te lo juro ”, expresó Nicola Porcella.

A pesar de ello, Porcello dijo que solo prestará atención de su familia y amigos que siempre estuvieron apoyándolo.

“La verdad te quedas con la familia, con la mamá de mi hijo. Estoy muy contento por mi familia y mis amigos de verdad. Ahora te das cuenta quien se sube al carro”, precisó.

