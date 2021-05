La organizadora del certamen Miss Perú y suegra de Deyvis Orosco, Jessica Newton sacó cara por del cantante de cumbia luego de que la conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza lo llamara el ‘Pavarotti del Óvalo de Santa Anita’.

En una entrevista para el diario el Trome Janet Barboza señaló que Deyvis Orosco habría cambiado debido a su relación con Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton. Para Barboza él estaría intentado encajar en el entorno de su novia para “gustarle a la suegra (Jessica Newton), mostrando relojes, cadenas, sacos. Para mí, hay una injerencia no favorable de la suegra”, señaló.

Pero sus comentarios no quedaron allí. La conductora aseguró que conocer a Deyvis Orosco y a su padre Johnny desde sus inicios y que eran dos personas muy sencillas. En cambio, ahora ve al hijo y lo desconoce.

“Me da la sensación que veo al Pavarotti del Óvalo de Santa Anita, mostrando anillo, el reloj, el saco o el terno. Creo que cuando una persona es exitosa no tienes necesidad de mostrarlo con cosas materiales. Vivimos en una sociedad muy acomplejada donde de pronto te despojas de lo que un día fuiste para tratar encajar.. Veo a un Deyvis y me da la sensación que no es él, que está intentando de gustar quizá a la nueva familia con quien ahora está involucrado. Es un Deyvis, que, en lo personal, no me gusta. Lo veo como el Pavarotti del Óvalo de Santa Anita, presumido y presuntuoso”, agregó.

Ante esta declaraciones, la empresaria de la belleza no se quedó en silencio y dedicó a la conductora de televisión el vals de Los embajadores Criollos, ‘Víbora’ en su cuenta de Instagram, y además escribió: “Qué mujer tan mala, siempre tratando de hacer daño”.

ZONA POPULAR | Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco