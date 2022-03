La empresaria de la belleza, Jessica Newton envió una clara indirecta a la periodista Magaly Medina al señalar que ha quitado todas las cosas tóxicas de su vida, luego de que la periodista criticara duramente a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid por no darle la exclusiva del nacimiento de su hijo Milan.

Newton aseguró que no juzgará la actitud que ha tomado Magaly Medina porque está viviendo un momento muy feliz en su vida y nadie le quitará la sonrisa. Así lo dijo en una entrevista para el programa ‘Amor y fuego’.

“La verdad no (nada la perturba). No importa lo desagradable que pueda ser un comentario, nadie puede retirar la sonrisa de mi cara y creo que así estamos todos... Cuando alguien es bendecido con tanto amor, no tiene espacio para nada más, permitir luego de lo que hemos sufrido todos que una palabra dicha pueda generar en nosotros algo negativo ya es una decisión de cada uno”, expresó Jessica Newton.

La reportera del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntó si ha visto los comentarios de Magaly Medina, quien dijo Cassandra lloró, cuando mostró un video del día del nacimiento de su hijo sin su permiso, para victimizarse y luego mostró el rostro de su bebe para una revista.

“No veo, he retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, quiero vivir un año feliz, quiero ser una abuela choca, (Cassandra y Deyvis) se merecen todos los comentarios. (¿Los malos comentarios?) Quien es bueno hará comentarios buenos, quien es malo hará comentarios malos”, comentó la empresaria de la belleza.

“Un momento tan lindo como el que estamos viviendo, un momento donde los chicos están uniendo dos familias a través del amor que es esta criaturita. No merece perder el tiempo en nada que vaya a distorsionar, cómo puedo yo dejar de agradecer, cómo puedo centrarme en algo que no tiene ningún valor. Y lo repito en mis redes, denle valor a lo que tenga valor. Es mejor no darle importancia porque si no nunca vamos a tener paz”, agregó.

Jessica Newton reconoció que la revista Cosas trató con cariño, cuidado y respeto a su hija, a su yerno y a su nieto, por lo que quedó contenta con los resultados. Además, no quiso referirse a los ataques de Magaly Medina, solo atinó a decir: “Me quedo con las risas”.

