Jessica Newton sorprende con su reacción al ser consultada por la crisis en el Miss Perú

Luego de anunciar que decidió quitarle la corona de Miss Perú 2019 a Anyella Grados por aparecer en estado de ebriedad durante uno de los viajes como reina de belleza, Jessica Newton estuvo en el programa de Carlos Cacho y habló del difícil momento que afronta su organización.

La organizadora del Miss Perú no pudo ocultar su malestar al ser consultada por el maquillador sobre quién sería el reemplazo para representar a Perú en el Miss Universo si Camila Escribens no podrá ser, ya que participará en el Miss Grand Internacional y la tercera finalista, Yoko Chong, tampoco "porque estuvo en la borrachera".

Aunque en un principio Jessica Newton se tapó el rostro con las manos como queriendo llorar, finalmente atinó a sonreír ante el escándalo que vive su organización.

"Mejor me río, porque ella (Yoko Chong) también ha sido retirada. Me río porque sino en cualquier momento voy a llorar delante de la prensa, cosa que he controlado bastante", dijo Jessica sin poder contener la risa durante su entrevista en Exitosa.