Jessica Newton compartió una foto junto a su hija Cassandra Sánchez y Magaly Medina. Según la descripción de la imagen, la organizadora de certámenes de belleza y la periodista están organizando el baby shower de la joven.

“Acá estamos con Caze y con Maga planeando el baby shower”, se le escucha decir a Newton. “Somos las tías súper chochas”, agregó muy sonriente la popular ‘Urraca’ en historias de Instagram.

En un reciente encuentro con la prensa, Jessica Newton se mostró emocionada con la pronta llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra Sanchez De Lamadrid y el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz, ella lo anunció hace poco porque es muy reservada en su vida, lo entiendo y respeto, eso nos ha permitido a la familia gozar de su embarazo en cada una de sus etapas. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis”, comentó la exMiss Perú.

Asimismo, la directora de la Organización Miss Perú aseguró que no le molesta que le digan “abuela”. “El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir sino disfrutar y engreír. No tengo problema con mi edad, las mujeres debemos empezar a querernos más. Tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida y esta nueva etapa la espero con ilusión”, declaró.

