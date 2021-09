Deyvis Orosco compartió en su cuenta de Instagram que junto a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid se convertirán en padres por primera vez.

MIRA ESTO | Cassandra Sánchez de Lamadrid: conoce todo sobre la novia de Deyvis Orosco

El intérprete de “No te creas tan importante” compartió un emotivo video en el que mostró tiernas imágenes de los momentos que ha compartido junto a Casandra, y al final de clip mostró la primera ecografía de su bebé.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico , pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias Dios , gracias papá, gracias mi amor @casemaze”, fue el mensaje que escribió junto al video.

Como era de esperarse su post generó un sinfín de reacciones no solo de sus fanáticos, sino también de figuras como Maricarmen Marín y Kattia Palma, quienes no dudaron en desearlo lo mejor en esta nueva etapa.

MIRA LA PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM DE DEYVIS OROSCO

Por su parte, la hija de Jessica Newton compartió el mismo video en sus redes sociales junto a un mensaje en el que dijo que siempre hay que creer en los “cuentos de hadas”.

“Cuando la gente te diga que los cuentos de hadas no existen, respóndeles que se equivocan. Viven dentro de nosotros y depende de nuestra valentía el poder hacerlos realidad. Te amo mi vida, que Dios me siga dando bendiciendo al vivir a tu lado cada momento de este interminable cuento de hadas, ahora somos tres corazoncitos llenos de puro amor”, escribió.

Novia de Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid nació el 7 de agosto de 1992 y actualmente tiene 29 años. Es hija de Jessica Newton, Miss Perú Universo 1987 y actual directora de la Organización Miss Perú, y del empresario español Fernando Sánchez de Lamadrid.

Desde muy pequeña sus padres le inculcaron el valor de la familia y a ser una persona independiente que debe enfocarse en su propia esencia sin seguir estándares que el resto espera.

A pesar de haber crecido en medio de reinados de belleza, a la joven jamás le interesó participar en algún certamen, y propuestas sí que le llegaron. En una entrevista con El Comercio dijo: “Creo que representar al país requiere de gran compromiso y entrega, además te tiene que apasionar el hecho de competir afuera. Y a mí me apasiona el hecho de entrenar a esas personas que van a competir afuera”.

VIDEO RECOMENDADO

Deyvis Orosco y su padre Johnny Juntos en la nueva versión de Pecadora.

Deyvis Orosco y su padre Johnny Juntos en la nueva versión de Pecadora. (Magaly TV/ ATV) null