El cantante Deyvis Orosco usó su cuenta oficial de Instagram para recordar a su papá Johnny Orosco por el Día del Padre y publicó una fotografía donde ambos lucen una sonrisa y abrazados.

“Fuiste, eres y siempre serás el mejor papá del mundo... Un beso hasta el cielo. Feliz día papá. Con cariño”, escribió el intérprete de ‘No te creas tan importante’ en la mencionada red social.

Como se recuerda, Johnny Orosco fue fundador del Grupo Néctar y falleció el 13 de mayo del 2007 en un accidente, cuando el vehículo que lo trasladaba, junto a los integrantes de su agrupación musical, impactó contra un auto en la carretera de Argentina.

Su padre no lo llevó a Argentina porque soñó con accidente

El último jueves 13 de mayo se cumplieron 14 años desde el fatídico accidente que acabó con la vida de Johnny Orosco. El auto que lo trasladaba junto a la reconocida orquesta de cumbia “Néctar” terminó destrozado en una conocida vía de Argentina, país al que viajó por una gira musical.

Fue así que el hijo del cantante, Deyvis Orosco, quien ha forjado su carrera como solista desde la muerte de su progenitor, recordó un hecho singular que le reveló su madre y que tiene relación con la partida del artista.

Y es que justo cuando se disponía a partir rumbo a Argentina con el grupo “Néctar”, su padre le pidió que no suba al avión y permanezca en el Perú, lo que finalmente sucedió.

“La vida supera muchas cosas que a veces supera muchas cosas que a veces uno imagina. Yo estaba planeado para este viaje, pero él me bajó porque tuvo un sueño premonitorio. Yo tuve la suerte de escribir un libro en 2019 y es aquí donde comento esto que me devela mi mamá”, contó a Magaly TV la firme.

Deyvis planeaba iniciar su carrera como solista ese año. Sin embargo, su padre le recomendó conocer un poco más el mundo de la música y acompañarlo en la gira. No obstante, en el último minuto decidió que lo mejor era que no lo acompañara.

“Yo ya iba a iniciar una carrera como solista. Mi papá quería que yo no me quedara solo en la música, que conociera el mundo, y me invita a la gira como despedida. De pronto, de un momento a otro decide que esto no va a ser así”, indicó.

“Yo no lo entendía, era un joven de 20 años, yo claramente recuerdo todo el fastidio cuando mi madre me comentó. Fue de la noche a la mañana, yo tenía el pasaje comprado, para irme, y él decidió el último día no llevarme al show, no llevarme a la gira que sin pensar iba a ser la última”, agregó.

