En redes sociales se dio a conocer que Jesús Neyra pagó una deuda de 664 dólares que debía desde febrero de 2020. Pierina Davelouis fue la usuarios que denunció al actor en un grupo de Facebook llamado La Rica Queja.

Davelouis contó en el grupo La Rica Queja que el actor la bloqueó de redes sociales, debido a su insistencia de cobro por el dinero.

“En febrero del año pasado le compré un pasaje a Colombia a Jesus Neyra porque nos íbamos a ir de viaje con un grupo de amigos, pasaje que pague con mi tarjeta de crédito, pasaje que él se comprometió a pagarme al día siguiente de realizada la compra.... pasaron los días y Jesús no me pagaba” , se lee en el post.

Luego continuó con: “ desde el año pasado Jesús solo me ha estado paseando y muchas veces dejándome en visto. Hace dos días lo llame para pedirme que me pague y esta persona decidió eliminarme y bloquearme de sus redes sociales. Hasta el momento no se hace responsable de la deuda de $664. Pero lo más triste es saber que le ha dicho a un amigo en común: “vamos a ver a quien le creen””.

DEUDA SALDADA

Hace unas horas, Pierina actualizó su post de Facebook anunciado que la deuda fue saldada, debido a la presión en redes sociales para el actor, ya que decenas de cibernautas estuvieron escribiéndole a Jesús que pague los 664 dólares.