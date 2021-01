Una usuarios utilizó sus redes sociales para denunciar a Christopher Gianotti, ya que ella asegura que el también actor no le pagó unas mascarillas que le mandó a confeccionar..

“El problema fue con el segundo pedido. Hasta el momento no me ha pagado, en total la deuda asciende a 500 soles. Hago publico esto en mis redes sociales porque no me parece justo que ya habiendo transcurrido cuatro meses no pueda pagar la deuda” , comentó la joven en redes sociales.

Christopher Gianotti denunciado por no pagar deudas

“SON MIS PROBLEMAS”

Debido a que la denuncia de la joven se hizo viral en Facebook, muchos usuarios le escribieron a Gianotti para que pague sus deudas. Ante estos comentarios, el actor escribió que son sus problemas y que nadie debe de meterse.

“Para todos los preocupados por mis deudas ¿Por que no van a jugar a los muñecos con los abortos de sus madres %&#$ Vayan al muro de la #$%&/% y tiren toda su %&%$#2, si pago o no pago mis deudas es mi problemas, metiches de &%#$”.

La joven aseguró que el conductor de TV le pagó lo que le debía: “ Sólo busco con esta publicación que las personas tengan más cuidado y no depositen su confianza a personas sólo por ser conocidas”.

