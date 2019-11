Jhovan Tomasevich: "Decidimos asumir el reto de grabar con Armonía 10"

Los amigos de la adolescencia y la afinidad por el rock fueron su punto de partida para ingresar al mundo de la música. Con tan solo 14 años, Jhovan Tomasevich, compositor y líder de Zen, dio sus primeros pasos como rockero en una banda que hacía covers. Tiempo después llegaría Huelga de hambre, grupo que él considera como el primero por haberle abierto la puerta la composición.

Hoy, con 25 años de carrera musical, el cantante conversó con diario Correo para hablar sobre sus nuevos proyectos, así como la colaboración que realizará con el grupo de cumbia Armonía 10.

¿El interés por la música tiene alguna raíz familiar?

No, para nada. Lo más musical que había en la familia eran las ganas de hacer fiestas y bailar (risas). Todo empezó básicamente por el barrio y los amigos. Empecé a tocar guitarra entre el skate, el fútbol y por casualidades de la vida me fui metiendo más en el mundo de la música, de manera lúdica, y casi como jugando inicié una carrera.

¿Es en ese contexto que surge Huelga de hambre?

De hecho, Huelga de hambre apareció un poco más adelante. Yo llegué cuando la banda estaba en la transición de hacer covers de grupos grunge de los 90 y de empezar a escribir canciones. La considero mi primera banda porque es ahí donde empiezo a componer y luego es que viene Zen.

¿Un artista musical debe trabajar sobre el género que le apasiona o tiene que seguir la línea que sea más rentable económicamente?

Creo que es una respuesta personal. En mi caso, siento que si lo que hago no es algo que realmente me emociona, sin importar las modas, no podría hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay gente que descubre su género en una etapa muy avanzada de su carrera y su vida, como por ejemplo es el caso de Anna Carina y Leslie Shaw, quienes han optado por el género urbano.

Sin embargo, ha decidido junto a la banda hacer una colaboración con Armonía 10, ¿cómo surge esa iniciativa?

Nació de la conversación de nuestro mánager, que vio todo lo que se armó respecto al cartel de "Vivo x el Rock" y se comunicó, sin habernos comentado nada, con el maestro Walter, el vocalista de la agrupación, quien aceptó de inmediato. Decidimos asumir el reto de grabar con Armonía 10 porque cuando empiezas a ver que hay tantas piedras en el camino, eso llena de combustible.

Eres muy activo en tus redes sociales respecto a ciertos temas políticos y fomentas a tus seguidores que sean críticos, ¿alguna vez consideraste, a través de la música, hacer un contenido de este tipo?

Sí, lo he considerado toda mi vida, pero te puedo decir que culturalmente no estamos todavía listos como país. Es muy fácil tergiversar las palabras y utilizar la música de manera política para atacarte por tus ideas. Creo que no es mi tema. Sí tengo una postura, soy crítico, pero nunca he sentido que cuando escribo algo refleje tan bien lo que creo, lo que me hace pensar que de repente no soy tan bueno para escribir ese tipo de canciones.

¿En qué proyectos estás embarcado en la actualidad?

Todo este 2019 no hemos sacado nada nuevo, por eso y para agradecer a la gente tenemos una nueva versión de la canción "Comenzar de nuevo", el primer tema grabado por Zen, pero no compuesto por la banda. La tocamos porque la gente nos la pide y eso nos da tiempo para terminar de grabar el disco, que yo creo que la tendríamos por diciembre de este año, pero no la lanzaremos hasta inicios del próximo.

Perfil

Jhovan Tomasevich, cantante y compositor

En el 2009 compuso su primer disco como solista "La Señal". Participó en el "Movistar Expo Rock", donde compartió escenario con los Hombres G y Miki González. El 2010 fue nominado a los Premios APDAYC en la categoría "Artista del año".