Vivo X el Rock: Jhovan Tomasevich defiende la inclusión de diversos géneros en el festival (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Esta mañana se presentó la lista completa de los artistas que participarán de la nueva edición de Vivo x el Rock, y sumado a la participación de internacionales como The Strokes y Slipknot, causó gran sorpresa la inclusión de intérpretes y bandas de cumbia en el festival.

Armonía 10, Los Mirlos, Deyvis Orosco, Los Shapis, Hey Hey Camaguey y Wendy Sulca son algunas de las sorpresas que presenta este variado cartel.

Ahora, el cantante de Zen, Jhovan Tomasevich, rompió su silencio y habló sobre la inclusión de la cumbia y géneros fusión en la nueva edición de Vivo x el Rock.

"Las redes sociales son un caos porque hoy por la mañana se reveló el nuevo cartel de Vivo x el Rock, el que hoy por hoy es el festival más importante de nuestro país. Muchos han quedado sorprendidos, pero les voy a decir porque yo no, y es porque hace más de 3 años que vengo trabajando en Movistar Música y desde el inicio nos dimos cuenta que el Perú no es cumbia, no es rock, no es pop", señaló el músico.

"Perú es una mezcla de todos los géneros, los peruanos hemos adoptado los diferentes géneros que se hacen y suenan en nuestro país a diferentes momentos de nuestras vidas, así que de eso se trata. No me extraña como ha cambiado, a estas alturas creo que es algo más grande. Podrán decir muchas cosas del festival, pero no podrán decir que va a faltar diversión", agregó.

Las redes sociales están explotando porque hoy salió el cartel del Festival #vivoxelrock2019

Aquí les dejo mi reacción y mis comentarios@vivoxelrock@movistarmusica_ pic.twitter.com/mmpBe8G2O1 — Jhovan (@Jhovantomasevic) 28 de agosto de 2019

El dato:

Vivo x el Rock se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las entradas están a la venta en Teleticket.