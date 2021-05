Jimmy Chinchay viene recuperándose favorablemente tras contagiarse de coronavirus (COVID-19), según reveló el hermano del periodista, Sergio Chinchay Arica, a través de un extenso mensaje publicado en Facebook.

En su mensaje público, Sergio Chinchay señaló que el conductor de Canal N dejó de depender del ventilador mecánico, pero que sigue en Unidad de cuidados intensivos (UCI).

“A todas las personas que están preocupadas por la salud de mi hermano Jimmy Chinchay, quiero contarles que él se viene recuperando poco a poco del COVID-19, su evolución día tras día es favorable. Hace dos días se le logró quitar el ventilador mecánico. Su saturación es aceptable y se encuentra estable”, explicó.

“Aún se encuentra en UCI, pero de manera provisional hasta que se recupere bien y pueda pasar a piso por decirlo así, pero su evolución viene siendo favorable”, añadió en su mensaje de Facebook.

Además, Sergio Chinchay contó que pudo comunicarse con su hermano y él le recalcó que está al tanto de las muestras de preocupación por parte de sus seguidores.

“El día de hoy me comuniqué con él y está al tanto de todo el cariño que le tienen y yo muy sorprendido y feliz de que le tengan un cariño muy especial, la vibras y buenos deseos me dieron ese soporte que necesitaba diariamente, esa tensión de esperar la llamada del doctor para que te diga cómo va el día a día es indescriptible. No tienes ganas de nada,, estas ansioso,, no duermes y no comes”, confesó.

Finalmente, el hermano de Jimmy Chinchay agradeció las cadenas de oraciones a favor de la salud del hombre de prensa.

“Les mando muchos saludos y Jimmy Chinchay esta muy agradecido con absolutamente todos los que se han preocupado por él, solo falta poco para que pueda salir de UCI, y con la bendición de Dios y sobre todo la atención de los médicos es que se puede salir adelante en tan difícil situación. A penas llegue ese momento se les estará avisando o quien sabe, quizá él ya lo haga directamente”, concluyó.

Hermano de Jimmy Chinchay se refirió a la salud del periodista en redes sociales. (Foto: Facebook)

VIDEO RECOMENDADO

Mónica Cabrejos visita la playa en su primer día libre del COVID-19

ZONA POPULAR | Mónica Cabrejos visita la playa en su primer día libre del COVID-19