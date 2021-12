Tras casi 60 años de carrera musical, Joan Manuel Serrat ha decidido retirarse. Sus éxitos musicales son reconocidos a nivel internacional, siendo “Mediterráneo” el himno de su vida y de numerosos seguidores, convirtiéndose en uno de los músicos más importantes de las últimas décadas.

El también compositor y poeta se retirará después de una gira internacional que comenzará en abril de 2022 en Nueva York y terminará a finales de ese año en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer. De esta manera, Joan Manuel Serrat planea decir adiós a los escenarios y agradecer a sus millones de fanáticos en el mundo por el apoyo que le han brindado a él y a su música.

Los fanáticos de Joan Manuel Serrat han quedado sorprendidos al enterarse de que el cantautor español decidió retirarse de la música, algo impensable hasta hace algún tiempo. Es por ello que el mismo Serrat ha salido aclarar las dudas que hay entre el público sobre este tema en una entrevista con el programa “El Hormiguero”.

Joan Manuel Serrat premiado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio «por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles» (Foto: Joan Manuel Serrat/ Instagram)

¿POR QUÉ JOAN MANUEL SERRAT SE RETIRA DE LA MÚSICA?

Joan Manuel Serrat anunció que se retira de la música tras casi 60 años de carrera. El artista español ha explicado su decisión al público durante una entrevista con el programa “El Hormiguero”.

“Prefiero despedirme yo antes de que lo haga un virus o el público. Nunca me he planteado una fecha de caducidad pero estos dos años de me han hecho pensar mucho. He tenido una vida muy hermosa en mi oficio y retirarme a los 77 años no me parece mala edad”, afirmó.

El catalán también ha hablado de la que será su última gira internacional llamada “El vicio de cantar (1965-2022)’ que contará con unos setenta conciertos que se realizarán por toda España y América.

“Será cada uno un concierto de despedida de cada lugar. Aún no he pensado cuál será la última canción. No soy masoca, tendría una angustia... voy partido a partido”, reveló.

Cuando fue consultado sobre qué hará tras dejar la música, Joan Manuel Serrat afirmó: “Seguiré escribiendo canciones, porque no tiene que ver una cosa con otra, pero a petanca no voy a jugar. Por no quitarle la pista a los más jóvenes”, bromeó sobre el tema.

Luego, Pablo Motos le preguntó al cantante español si ‘Mediterráneo’ tenía más opciones para ser la canción de cierre de su última actuación, al ser elegida la mejor canción es español:

“No estoy de acuerdo, es una canción sumamente afortunada por el cariño que ha conseguido de la gente, hay una unanimidad envidiable y como padre responsable me siento agradecido”, explicó Serrat.

Al finalizar la entrevista, Serrat también reflexionó sobre los adultos mayores y cómo la sociedad los trata: “Esta sociedad es cobarde y miedosa. Todo lo que ignora lo maltrata, confunde su ignorancia con su necesidad de defenderse. Trata a los viejos, como kleenex, los usa y se desprende de ellos porque los viejos no gastan casi y no conviene”, aseguró.

Su indignación sobre este tema lo llevó a hacer una afirmación al aire: “Tenemos todas las cuentas pendientes con ellos. Los viejos tenemos que hacer un patido político de viejos. Nos unen las reclamaciones, las ideas, el destino...”. A lo que Motos, el conductor de “El Hormiguero”, ha respondido que si se presentara Serrat como líder “te elegiríamos todos”.