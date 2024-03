Para Johanna San Miguel, “Queca” ocupa un lugar especial en su vida, por eso, decidió que su entrañable personaje de “Pataclaun”, con todo el derecho de sus moños y su lengua sin filtros, debía de lucirse en un unipersonal. De esa apuesta escénica, nace “¡Ya siéntese, señora!”, espectáculo que se presentará desde el próximo 6 de abril en el Peruano Japonés, y en el que la edad y los estereotipos en las mujeres serán cuestionados con mucho humor.

¿Queca se resiste a cumplir años, en eso radica su frescura?

Queca no quiere envejecer nunca, por eso es que la ponemos también como en un mundo mágico y muy divertido. La Queca siempre será la muñeca, sinónimo de juventud, Queca no soporta a Johanna más bien. Queca se burla de Johanna, ese es el eje. Yo me presento como una persona que si me pierdes un taper, yo te ahorco, son mis tesoros jajajaja. Si pierdes la tapa de la licuadora, es una tragedia en la casa.

Esta vez Queca es la estrella del espectáculo, ¿por qué tomaste esta decisión?

Porque me pareció divertido el personaje, que es una adulta mayor, Queca es grande, pero siempre quiere ser una chiquilina, esa dualidad me pareció divertida y está perfecta para lo que quiero plantear, Para poder jugar justamente con eso. Como que Queca es aparentemente joven y lo presume, pero a mí, en realidad si tú me dices, vamos a una discoteca, yo me muero, me duele la cabeza, no puedo.

Hay muchas mujeres en el mundo real, que como Queca, que se niegan a envejecer y que tratan de demostrar juventud, a costa de todo. No podría hablar sobre otras mujeres, lo que pasa es que vivimos en un mundo machista, siento que vivimos en un sociedad patriarcal en el que hay diferencia entre cómo se ve el envejecimiento de la mujer, ante el envejecimiento de un hombre. Una mujer con canas, se ve o se veía, como una mujer descuidada. Un hombre con canas se ve como muy interesante, eso es lo que te marca la sociedad ¿No?

Una realidad que siempre hay que cuestionar...

Lamentablemente ese es el chip que nos han metido desde muy jóvenes a nosotras también, que las princesas, los cuentos de Disney, que los príncipes que salvan a las princesas nunca envejecen, las malas son las viejas. Son temas que tenemos incorporados en nuestro ADN. Naturalmente, hay que envejecer, pero yo hacer una crítica sobre las personas que no quieren envejecer, o que no aceptan o no les da la gana, y que recurren a las cirugías, ahí si cada una es libre de hacer lo que quiere. Yo jamás voy a juzgar a una mujer de ninguna manera. No tengo esa habilidad. Yo soy su aliada.

En el caso de Queca, ella está mejor que nunca.

Queca está regia, activa, jovial, está en su mejor momento. Además es, directa, sin filtro y así es en el show, diciendo las cosas como son, directas, pero siempre con humor.

Para la actriz, Queca es un personaje que se niega a envejecer.

¿El unipersonal lo fuiste planteando en la medida de lo que pasas a nivel personal?

Claro, el espectáculo es una propuesta mía por cosas que a mí me están pasando ahora en mi vida, Yo jamás hubiera pensado que iba a tener 3 gatos, los odiaba y, ahora tengo 3 , y solamente quiero irme a mi casa para verlos y que estén en mi cama. Y en este unipersonal hemos hecho algo bien chévere, muy dirigido a las mujeres, de verdad, para todas las edades, te estoy hablando de 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 años, para todas.

Todas las mujeres se van a sentir identificadas con lo que cuentan en el espectáculo. No te olvides que estamos como que etiquetadas en todas las etapas de la vida, si estás con la regla, ay está loca, si estás embarazada, ay está sensible, si está sensible, y está histérica porque está con la menopausia, tú no puedes estar de mal humor, el hombre cuando lo está nadie dice nada.

Lo ideal es que quien salga de ver el espectáculo se vaya pensando que hay que desterrar prejuicios y estereotipos. Yo sí creo que vas a identificarte de todas maneras, no hay forma que no. Si no te identificas tú, lo hará tu hermana, tu tía, tu abuela, tu mamá, de todas maneras. Esta semana lo he conversado mucho , lo he conversado con mi mamá que ha ayudado muchísimo también en el proceso, mi mamá tiene 78 años y escribe perfectamente, y entiende perfectamente todo lo que estamos hablando, es una mujer que sabe que hay que seguir defendiéndose y luchando aún.