Hace unos días, la flamante conductora de EEG, Johanna San Miguel, presentó por primera vez en TV a su hijo Paulo. Ahora, la también actriz celebró los 18 años de su retoño en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Johanna dejó una historia donde le canta ‘Happy Birthday’ en medio del desayuno y, además, le dedica unas tiernas palabras,

“Quiero aprovechar este momento para decir que yo quería llevar a mi hijo a cenar a un lugar con vista al mar, pero él decidió comer un tamalazo... con un panzazo porque es uno de sus platos favoritos. Estamos celebrando porque cumple 18 años mi bebé “, se le escucha decir a San Miguel.

JOHANNA SAN MIGUEL FELIZ CON GIAN PIERO DIAZ EN EEG

Johanna San Miguel retornó a la conducción del programa y lo hizo de la mano de su partner Gian Piero Díaz, con quien dijo sentirse más que cómoda.

Pese a que la pareja no ha conducido junta nunca antes, la química entre ambos es evidente, tal como lo confirmó la propia Johanna San Miguel en una entrevista para América Espectáculos.

“Estoy muy contenta y adaptada. Tengo un super compañero al costado que me da el espacio, me da esa confianza que es Gian Piero y eso es increíble. La generosidad de Piero hacia mí me ha llamado mucho la atención y eso no se ve mucho. Eso me ha hecho sentir cómoda, hemos empalmado al toque, hemos tenido química, tenemos el mismo humor, nos reímos mucho y siempre va a haber una actitud de respeto más allá de la competencia”, señaló la popular ‘mamá leona’.

VIDEO RECOMENDADO