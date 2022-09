Stefano Salvini continúa dando que hablar luego de revelar que aún sigue enamorado de Johanna San Miguel, pese a que llevan siete años separados. Al respecto, la conductora de “Esto es Guerra” salió a aclarar en “América Espectáculos” cuál es su actual relación con su expareja.

“Con él tengo una relación de mucho cariño y yo lo quiero muchísimo”, señaló la presentadora del reality de América TV, dejando en claro que su vínculo con el actor no va más allá que una amistad.

En otro momento, la popular ‘Mamá leona’ dijo que no sería nada extraño que la captará junto a Stefano Salvini, pues su amistad prevalece con el tiempo.

“Yo lo puedo ver, él me puede ver, podemos compartir. Si la gente me ve con él en la calle que no se sorprenda porque puede pasar, no pasa nada, es una persona a quien adoro y a quién quiero mucho”, enfatizó.

Johanna San Miguel sobre su expareja Stefano Salvini

¿Qué dijo Stefano Salvini?

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Stefano Salvini sorprendió a más de uno al recordar la mediática relación que tuvo con Johanna San Miguel en el 2014, y dijo que aún guarda sentimientos por la actriz.

“Respeto porque yo sigo enamorado de ella y me cuesta, me cuesta. (…) La conocí a los 4 años, mi tío era director de ‘Pataclaun’, no solo me gustó, me enamoré, era un chibolo loco y me enamoré”, comentó Stefano.

