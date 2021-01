‘Esto es Guerra’ regresó con una nueva temporada en la TV peruana y con rostros nuevos y también ya conocidos por el público peruano como Mario Hart, Yaco Eskenazi y Melissa Loza entre otros.

El primer día de la emisión de la nueva temporada de EEG fue presentado Gian Piero Diaz como uno de los conductores y hoy, Johanna San Miguel se suma al reality.

“No lo puedo creer, el corazón se me está saliendo literalmente. Estoy tan nerviosa y contenta y agradecida con todos ustedes que están en casa. Estoy en mi casa, estoy de vuelta”, se escuchó decir muy emocionada a la actriz.

CORREO - Johanna San Miguel regresa a Esto es Guerra para ser la conductora del reality

Magaly afirma que Johanna San Miguel vuelve a EEG

“Johanna San Miguel ya forma parte de Esto es Guerra, seguro mañana la presentarán o pasado, ¿volverá al lado de Jazmín Pinedo? Porque María Pía sigue vacacionando y dudo mucho que esté con ganas de estar en Esto es Guerra”, afirmo la conductora de TV.

Luego continuó con: “uy, ya les arruiné la sorpresa (…) es que cuando me cuentan algo no me lo puedo callar y menos en la tele”.

Rodrigo González muestra pase laboral de Johanna San Miguel

En sus redes sociales, el popular Peluchín mostró el pase laboral de la actriz, donde evidencia que sí es la nueva conductora del reality.