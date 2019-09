John Kelvin a Tongo: “Yo te veo bien, y si fuera tú, me pondría a chambear”

Síguenos en Facebook

José Abelardo Gutiérrez Alanya, conocido en el mundo artístico como 'Tongo', preocupó a sus seguidores al revelar que se encuentra delicado de salud.

El popular personaje hizo un desesperado pedido a las autoridades para que le brinden ayuda y pueda recuperarse de los problemas de salud que presenta actualmente

“Atención todo el Perú, por favor, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor les pido de todo corazón. A los señores congresistas, al Presidente, a todos por favor que me ayuden, que no me dejen morir. ¡No me abandonen!”, manifestó Tongo entre lágrimas a través de un enlace telefónico con Exitosa.

Cabe mencionar que Iván Cárdenas, gerente del Seguro Integral de Salud (SIS) reveló que el cantante de cumbia sí cuenta con SIS independiente desde el año pasado

“El señor Abelardo Gutiérrez cuenta con Seguro Integral de Salud. Hay seguros orientados para población de menores recursos y también un tipo de seguro para personas que no cuentan con trabajo fijo o planilla, pero que pueden hacer unos pequeños aportes de 39 soles mensuales. Es un SIS independiente”, comentó el gerente a Radio Capital.

JOHN KELVIN

En una reciente edición de ‘Válgame Dios’, el cantante de cumbia John Kelvin comentó el enfrentamiento que tuvo ‘Tongo’ con Magaly:

“Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pienso yo que él actuó de una manera, en ese momento, no pensó y la contraparte (Magaly Medina) reaccionó de la manera que reaccionó en su momento. Si él está delicado de salud, espero que se recupere, porque Tongo no es un personaje ‘pichirruchi’", manifestó el cumbiambero.

Luego continuó con: “En el video último que ha puesto, yo lo veo muy bien. Tongo, yo te veo muy bien, ojalá te sigas recuperando anímicamente y en tu salud. Yo si fuera tú, me pongo a chambear”, expresó el cantante.