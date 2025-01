Luego de que en redes sociales se circulara su presunta detención por manejar en estado de ebriedad, John Kelvin se pronunció para dejar en claro que está en libertad.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el cantante admitió haber sido intervenido por la PNP este martes 21 de enero, pero que se encuentra en libertad, pues afirma que se realizaron el dosaje etílico arrojó 0.27 y lo permitido es 0.50.

“Grabo este video para hacerle un comunicado. Hay una red social donde la gente me está etiquetando, está mal informando a la gente, yo me encuentro libre, transitando como cualquier persona y lo que quiero comentar es que tuve una intervención saliendo de una reunión. Yo estuve manejando y por respeto a los policías acepto la intervención, fui a la comisaria, me sacan dosaje etílico y sale 0.27″, expresó.

“Para que los que saben es hasta 0.50 y yo les había dicho a la Policía que había brindado, pero no había tomado. Claro que también estaba mal, pero yo me sentía condiciones de manejar. Yo acepté la intervención, no fue una detención y yo siempre voy a aceptar que me intervengan, pero lo que no voy a aceptar es que me difamen. Basta que sigan usando mi nombre″, añadió.

Además, se refirió sobre la foto que circula donde se le ve presuntamente enmarrocado y junto a un efectivo policial.

“Lo que se está viralizando es una foto que me pidieron los oficiales, que me dijeron que era protocolar, que era una foto interna, quizá hasta grabado la intervención. No voy a aceptar más difamaciones”, sostuvo.