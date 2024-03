John Kelvin ya podrá salir del Perú tras decisión del Juzgado y planea gira internacional.

A pesar de la reciente denuncia que hizo su actual pareja, John Kelvin podrá salir del Perú luego de que el Juzgado de Familia declaró nulo el impedimento de salida del país del cantante, luego del recurso de apelación que interpuso su abogado Ricardo Franco de la Cuba.

Recordemos que, el cumbiambero tenía orden de impedimento de salida del país por la demanda que le interpuso Dalia Durán, quien lo acusó de no pagar la pensión de alimentos a sus 4 hijos.

El letrado Ricardo Franco aseguró que la acusación no era verídica, pues aseguraban que John Kelvin cumplió con los pagos correspondientes.

Por ese motivo, el Juzgado de Familia verificó que el intérprete nacional verificó que cumplió con los pagos de la pensión de alimentos y habiendo presentado un pagare por la suma de 20 mil soles.

John Kelvin vuelve a ser denunciado por golpear a su nueva pareja: Me metió un puñete y una cachetada

Una mujer que asegura ser pareja de John Kelvin, acusó al cantante de golpearla, a pesar de que tiene reglas de conducta que debe cumplir para no regresar a prisión.

“Él me pegó me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila”, expresó Glenda Rodríguez.

La bailarina indicó que hasta contrató un psicólogo para el cumbiambero, porque continúa dedicándose al alcohol.

En un informe emitido en ‘Magaly TV: La Firme’, Glenda reveló que Kelvin sigue consumiendo alcohol y hasta otras sustancias.

