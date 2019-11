Jonathan Maicelo confesó que su padre lo negó: "Me hizo pasar vergüenza" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Jonathan Maicelo respondió una pregunta referente a su padre durante su participación en 'El Valor de la Verdad'. El deportista señaló que su padre lo negó cuando su madre se lo presentó.

"Lo que recuerdo es que cuando mi mamá me dijo 'Él es tu papá', (mi papá) dijo que yo no era su hijo, delante de mi, y lo dijo delante de la gente. Me hizo pasar vergüenza, yo tendría siete u ocho años, ya tenía uso de razón", reveló Maicelo.

Según contó el boxeador, su madre le dijo que su padre había fallecido en un accidente, pero luego le confesó la verdad.

"Mi mamá decía que mi papá se había estrellado manejando en su auto y que había muerto. Todo niño le pregunta a su mamá "¿ma y mi papá?"... Es una pregunta normal. Y yo creí eso por muchos años", explicó.

"Luego ya me dijo que mi papá estaba vivo y que lo iba a conocer. Cuando lo conocí no fue tan agradable porque dijo eso delante de la gente. Luego me llevó a comprar ropa y yo me fui avergonzando. En el trayecto decía que no era su hijo pero que me iba a comprar ropa porque igual le daba pena", señaló.