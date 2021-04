El cantante Jonathan Rojas se quebró al referirse a las imágenes que protagonizaron Yahaira Plasencia y otros chicos reality, luego de ser intervenidos el último viernes en una fiesta clandestina realizada en una casa en Cieneguilla.

“Siento temor cada vez que salgo a la calle, quizás nos podemos contagiar. Gracias a Dios, hasta ahora no me ha dado la COVID, pero mi familia ha estado afectada. He tenido amigos cercanos a los que la enfermedad les ha tocado de cerca”, expresó el integrante de Zona Libre.

Jonathan Rojas llora de impotencia al ver imágenes de la fiesta de Yahaira Plasencia

Asimismo, el participante de ‘Yo Soy’ lamentó que otros artistas no tomen consciencia del problema y ser burlen de las medidas dictadas por el Gobierno.

“Yo estoy muy frustrado y muy triste porque yo de verdad extraño los escenarios, extraño cantarle al público y ver a las fans. Estar en las casas cantándole para ellos, ustedes saben que no es lo mismo, no tiene sentido”, señaló Jonathan Rojas con la voz entrecortada.

“Yo extraño cantar, es mi vida, yo nací para eso y esto es algo realmente indignante, es algo frustrante, porque no podemos hacer nada. Esto a mí sí me afecta porque soy artista, cuántos años vengo rompiéndome el lomo haciendo música. Nada más les pido que tengamos paciencia y sobre todo fuerza”, agregó Rojas en medio del llanto por la impotencia que siente ante esas actitudes irresponsables.