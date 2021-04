Yahaira Plasencia, exparticipante de ‘Esto es Guerra’, se pronunció, mediante una transmisión en vivo por su cuenta oficial de Instagram, luego de que haya participado en una fiesta con sus amigos en pleno pico de la segunda ola por COVID-19, vulnerando las medidas del Gobierno.

De acuerdo con la cantante salsera, días antes de su cumpleaños, conversó con sus padres sobre la posibilidad de alquilar una casa en Cieneguilla para celebrar, pero ellos le dijeron que mejor no porque se iba a exponer y mucha gente la sigue.

“Eso fue lo que hice el viernes 23 que fue mi cumpleaños, estuvimos en la casa, compartimos, estuvimos con dos tíos, mi hermana, mi papá y mi mamá”, dijo en la mencionada red social.

Asimismo, Yahaira Plasencia reveló que recibió la llamada de un amigo que le invitó a una reunión social en una vivienda de dicho distrito limeño. Ante esta propuesta, y luego de pedir permiso a sus padres, acudió acompañada.

CORREO - Yahaira Plasencia habla sobre intervención policial

“Fuimos antes del toque de queda y vimos que llegaba un poco más de gente, alrededor de siete u ocho personas, estábamos en otro lado de la casa. Nosotros queríamos irnos porque sabíamos que nos estábamos exponiendo de más, no estoy justificando absolutamente nada. Ya era toque de queda, no podíamos salir, tenía la llave del auto de mi amigo, tocaron el timbre y fue un chico a abrir la puerta, no sabía quién era”, narró.

“Empezó la gente a ponerse muy nerviosa, dije la fregamos, entré en pánico total, no se imaginan como pude sentirme en ese momento, fue horrible porque jamás me he visto envuelta en algo así. Atiné a correr, buscar dónde podría meterme, por eso abrí la maletera, me metí ahí. Sin mentirles, estuve cerca de 45 minutos, no sé cómo no me ahogué. Estaba en schok total, fue algo horrible”, agregó.

La cantante indicó que abrieron la maletera del vehículo y la volvieron a cerrar. Pasaron 10 minutos, salió para ir al asiento trasero, esperó y llegó su amigo con su hermano para salir del lugar.

NIEGA ALQUILER Y CONTRATACIÓN DE ORQUESTA

“En ningún momento alquilé una casa de Cieneguilla, jamás. Me invitaron, fui, cometí el error más tonto de mi vida, de haberme metido en un lugar donde no conocía a esa gente, donde sabía que me podían grabar, fui tontamente, confié, solamente quería pasar un momento tranquilo, compartir”, aseveró.

“Al día siguiente iban a ir mis papás para hacer parrilla, en la noche irnos. Esa era la intención. Jamás hubo una orquesta, sacaron un video de mis historias de Instagram cuando un amigo me etiqueta, pero ese video es del 2019 antes de la pandemia, cuando hacía los conciertos”, agregó.