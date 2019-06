Jorge Benavides anunció radical medida a su elenco tras denuncia contra 'Yuca' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la polémica que causó la denuncia por tocamientos indebidos de Clara Seminara contra 'Yuca', el cómico Danny Rosales se pronunció sobre el caso y contó cuál ha sido la medida tomada por Jorge Benavides.

"Para empezar yo no vi, no estuve. Yo llegué cuando Clara había hecho la queja. A mí me dijo 'me ha metido un manazo'. (...) Más allá de lo que ha hecho 'Yuca', ya creo que pidió las disculpas del caso", comentó el humorista.

Asimismo, Danny Rosales contó que Jorge Benavides reunió a todo su elenco de 'El Wasap de JB', tras la denuncia pública que hizo Clara Seminara.

"Jorge nos reunió y hasta donde yo sé, hubo un precedente con un cómico que no es de mi época que se propasó con una chica y lo botó. Él es 'mano dura'. Es más, Jorge ha prohibido rotundamente que no se jueguen con nadie", sostuvo el actor cómico.

Finalmente, Danny Rosales reveló la radical medida que anunció el popular 'JB' en caso suceda un hecho similar en el programa.

"Siempre lo ha habido, pero ahora lo ha remarcado, lo ha subrayado así tajantemente: 'que el primero que falte el respeto, se va a la calle", sentenció el cómico.