Jorge Benavides tras denuncia de Clara Seminara: "Jamás he permitido faltas de respeto a ninguna mujer" (FOTO)

Tras la denuncia por tocamientos indebidos que hizo Clara Seminara contra el popular 'Yuca', el director de 'El Wasap de JB', Jorge Benavides, envió un comunicado para dar su versión sobre lo sucedido pues señala que la versión de la exintegrante de su programa no se ajusta a la verdad.

A través de su cuenta de Facebook, el actor cómico contó que el 'palmazo' que incomodó a Clara Seminara ocurrió cuando los dos integrantes de su elenco "estaban jugándose de manos", tal como lo corroboró luego de hablar con los artistas que presenciaron el incidente.

"Cuando estábamos en plena grabación observé a lo lejos que el señor Espejo y la señorita Clara Seminara estaban jugándose de manos, haciendo una suerte de parodia boxística que inició en tono de broma, dada la confianza que había entre ellos. Fue allí donde inmediatamente me acerqué a preguntar qué estaba pasando. Y la señorita Clara Seminara me dijo: '¡Jorge, el Yuca me ha dado un palmazo!' En ningún momento me dijo: ¡ME HA METIDO LA MANO! Al detallarme exactamente que el señor Espejo le había dado un palmazo le exigí a este que le pida disculpas hasta en dos oportunidades", se lee en el comunicado que envió el popular 'JB'.

Asimismo, Jorge Benavides aseguró que el popular 'Yuca' sí recibió una sanción de índole económica por lo sucedido y que el actor con 40 años de trayectoria no ha manifestado anteriormente "alguna conducta de tocamientos indebidos como tendenciosamente lo señala la señorita Seminara".

Por otro lado, el director de 'El Wasap de JB' aclaró que el retiro de Clara Seminara del programa no se debió a dicho incidente.

"Este incidente nada tuvo que ver con la no renovación del contrato de la señorita Seminara en la producción del programa, siendo esta una decisión que ya se había tomado con muchos meses de anticipación. Por lo tanto fue una decisión estrictamente administrativa al interior de la misma. Y si no hizo su personaje que ella reclama. Fue porque ella misma pidió permiso para hacer presentaciones al interior del país. Por lo que nos vimos obligados a reemplazar su personaje", explicó el comediante.

