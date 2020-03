El actor cómico Jorge Benavides restó importancia a las críticas en torno a las grabaciones de su programa, “El Wasap de JB”, en medio de la cuarentena dispuesta por el presidente del Perú Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus.

El humorista negó que el programa cómico de Latina esté evadiendo las medidas dictadas por el presidente y explicó el motivo por el que el elenco del espacio de entretenimiento no llevaban mascarillas en las grabaciones.

“Quiero aclarar que si no tuviese un permiso de tránsito no podría ir a laborar y que es otorgado por la policía nacional, donde claramente me he registrado como parte del área de entretenimiento de Latina”, expresó Benavides al diario Trome.

“Muchos programas de Latina y otros canales han sido suspendidos porque necesitan público o elencos numerosos, en mi caso somos 6 o 7 por sketch y un pequeño equipo técnico. Por eso, seguiremos grabando durante estos días llevando alegría. Hasta me han criticado por no llevar mascarillas, pero la Organización Mundial de la Salud solo las recomienda cuando estás infectado o acudes a un lugar donde hay mucha gente como un mercado. Nosotros cumplimos con las disposiciones que se emiten, nunca jugaría con mi salud y la de mis compañeros”, añadió el actor cómico.

Asimismo, restó importancia a las críticas y señaló que en estos momentos de cuarentena es donde más se necesita reír. “Lo ha dicho el ministro Morán y el presidente Vizcarra que también deben haber contenidos de entretenimiento para el público, pues necesitan reír para seguir adelante con la cuarentena. A mí también me gustaría estar en mi casa con mi familia y no exponerme, pero es la misión que me ha tocado en esta coyuntura. Creo que ese pequeño grupo que me critica está de mal humor por estar encerrados”, precisó.

Finalmente, agradeció el apoyo de su público y celebró que “El Wasap de JB” se haya convertido en el programa más visto del último fin de semana con 17,6 puntos de rating.

“Me sorprendí con las cifras y agradezco al público por la preferencia. Esto me alegra mucho y es un respaldo para nuestra propuesta de llevar entretenimiento a la gente, que por las circunstancias se encuentra cumpliendo una cuarentena en sus casas”, afirmó Jorge Benavides.

