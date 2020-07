En marzo pasado, cuando diversos países cerraban fronteras y ordenaban cuarentenas obligatorias, Jorge Drexler celebró uno de los primeros conciertos por redes sociales del confinamiento global. Tras cuatro meses de “silencio”, el cantautor uruguayo ha decidido volver a la palestra con una fórmula con cambios significativos.

Drexler ofrecerá este domingo desde las 2 p.m. (hora peruana) un recital gratuito para sus seguidores de Facebook. Pese a que ha confirmado que interactuará con su público, como en la anterior oportunidad, el artista ha acotado que el espectáculo tendrá todas las formas y estamentos de sus espectáculos “de gira”.

El ‘streaming’ contará con la producción de Sony y Son Estrella Galicia, por lo que tendrá escenografías, equipo de luces y sonido idéntico al de los conciertos en vivo. Además, participará el grupo de realización de video con seis cámaras.

“Habrá una búsqueda de un espectáculo artístico. Además de la comunicación, hablaremos con las personas a través de las pantallas, buscaremos la belleza audiovisual en este mundo que, de pronto, se ha vuelto un mundo sin belleza”, remarcó a través de sus redes sociales. El evento contará con un repertorio híbrido que se dividirá en dos partes: una lista de canciones cerrada y un espacio abierto para los gustos del público.

Hasta pronto

Sin embargo, el posible cierre de la historia que abrió el ‘streaming’ de marzo podría significar un alejamiento un poco más prolongado. Drexler ha señalado a la agencia EFE que luego de este espectáculo no tiene en mente más conciertos en los meses venideros.

“Ahora mismo me toca hacer un disco y no una gira”, ha precisado el artista, que ha comenzado a trabajar en un nuevo álbum de estudio desde una perspectiva diferente a como lo venía haciendo. Ello, por ejemplo, ha concebido el trabajo con la estrella española de la música urbana C. Tangana.

El nuevo álbum de Drexler será el sucesor de Salvavidas de hielo (2017), importante producción para el cantautor pues en la ceremonia de los Latin Grammy del año posterior a su lanzamiento se hizo con las destacadas categorías de “Canción” y “Grabación del año” por el sencillo Telefonía, así como “Mejor álbum de cantautor” por el disco entero.

"No sabemos qué vamos a hacer con el material generado, pero tengo muchas ganas de que las canciones surjan desde otro lugar. Me gusta mucho cambiar y tengo ganas de escribir a través de otros ojos", precisó el artista.

A la fecha, el artista uruguayo contabiliza 12 álbumes en su discografía, siendo uno de sus premios más reconocibles el Oscar a la mejor canción original (2005) que ganó el sencillo Al otro lado del río, de la película Diarios de Motocicleta.

De otro lado, Jorge Drexler ha revelado que él y su pareja, la actriz española Leonor Watling, padecieron de COVID-19, aunque con síntomas muy leves. Asimismo, ha reconocido “orgulloso” la gestión contra la pandemia que viene realizando su país, Uruguay.

VIDEO SUGERIDO:

Reactivación económica: ¿Por qué el 27 y 29 de julio serán días laborables?