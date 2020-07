El actor José Dammert logró superar las 30 ediciones del reality virtual del Perú llamado “#TeRetoEnCasa”, una de las primeras producciones realizadas durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El actor de “Al fondo hay sitio” y “Mis tres Marías” logró ganar el premio de 1500 dólares del programa realizado por SinArgollas Producciones. Justo en la última edición, Dammert conmovió a todos al cumplir el reto de stand comedy sobre la homosexualidad, a través del que dio conocer públicamente su orientación sexual.

“Por primera vez me he sentido tan libre de haber hablado de mi homosexualidad y me encanta haberlo hecho acá en un ambiente seguro donde sé que estoy rodeado de amigos y ha sido un momento bien importante de mi vida”, señaló el artista.

Del mismo modo habló sobre su experiencia en el reality, donde ha actuado, cantado y hecho comedia.“Ha sido una competencia maravillosa, todos hemos formado una familia sobre todo en momentos difíciles por la cuarentena. Este programa ha sido una compañía maravillosa durante todo este tiempo”, señaló.

Cabe resaltar que los finalistas de la primera temporada del reality online fueron los ‘inquilinos’ Dammert, Edith Tapia, Mathías Raygada y Mónica Torres. Para la segunda temporada se conoció que la reconocida actriz mexicana Ana Patricia Rojo confirmó su participación para ser la primera ‘inquilina’, tal como llaman a los participantes.

