No hay vuelta que darle, hasta los clásicos de la canción romántica como José Luis Rodríguez, o se adaptan a los nuevos tiempos, o se quedan sin conectarse con sus seguidores habituales. Por eso, debido a la crisis sanitaria, “El Puma” decidió ingresar al rubro de los conciertos online para así cantarle a su público en el mundo entero este 21 de noviembre.

“La música siempre ha sido la extensión de mi espíritu, mi vocación por casi 60 años que los he dedicado a esta pasión. Precisamente, por seguir vigente en la música hago este streaming, que me parece tan genial y tan necesario en estos momentos”, cuenta el grande de la música latina a Correo.

Se demoró mucho en animarse a ingresar a los hoy tan de moda conciertos virtuales.

Como todos, yo esperaba que esto pasara rápido, pero al ver que el retorno a los escenarios se ve lejano, me puse manos a la obra. Primero pensé que iba a estar yo solo cantando mis éxitos, pero le quise dar mas variedad al show y se me ocurrió llamar a amigos para que me acompañaran

¿Y qué pasó?

Te confieso que lo hice con cierto temor, con duda, pero cuando empecé a llamar recibí una receptividad tan grande que me emocionó mucho. No imaginé el respeto y cariño que sentían por mí, la verdad que estoy entusiasmado como un niño.

La lista de artistas que lo acompañarán es impresionante. Y una de ellas será Eva Ayllón.

Eva es una gran artista y además tremenda cantante, ella aceptó inmediatamente y les adelanto que cantaremos juntos un vals hermoso. También estarán Carlos Baute, Gilberto Santa Rosa, Tony Succar, Luciano Pereyra, Cristian Castro, Carlos Rivera, Luis Enrique, Américo, Axel, entre otros. Realmente es un lujo tenerlos en mi concierto que se verá desde la plataforma elpumadirectoacasa.com.

No hay cantantes de música urbana en la lista de sus invitados. ¿Algún prejuicio con la música de moda?

No, para nada, cada quien en lo suyo. El aire que respiramos es el mismo y todos tenemos derecho a ese oxígeno vital. La música urbana es un género que tiene un éxito indiscutible y hay gente que lo hace muy bien, gana Grammys y mucho dinero. Siempre estaré convencido de que hay espacio para todos.

Pero los grandes sellos discográficos ya no invierten en cantantes de música romántica, solo lo hacen con el género que está de moda.

Las compañías discográficas tienen que hacer dinero, y si hay algo que está funcionando, entonces a eso se dedican y punto. No hay que ponerse ni bravo, ni triste, hay que seguir cada uno su camino y hacer lo que sabe. Hay varias generaciones que han crecido con nosotros, que disfrutan nuestras canciones, y ellos, cuando quieren ponerse románticos, o bailar pegaditos un bolero, una balada, una cosa romántica, nos escuchan. Difícilmente se puede bailar algo romántico en ritmo de reguetón.

Por eso es importante que al margen de las modas, quien desee dedicarse al género romántico no sucumba ante la tendencias...

Les diría que no hagan música por presión, que hagan lo que realmente sientan en el corazón. Yo me encuentro bien en la balada, en el bolero, eso es lo mío, a pesar que tengo la capacidad de hacer cualquier tipo de ritmo, pero eso no es bueno. Tienes que dedicarte a un género, porque de lo contrario te conviertes en una ensalada y la gente no te ubica en ninguna parte.

¿Se atreve a dar un consejo a los jóvenes que intentan ocupar un lugar en el mundo de la música?

Solo les recuerdo que uno nace para ser alguien y ser algo. Si tu vocación es cantar, entonces dedícate a eso, He visto en mi vida tanta gente frustrada, que quieren conseguir un título y hacer un poco de dinero, pero su vocación nunca fue esa. Y esas personas siempre serán tristes, Tú tienes que ser fiel a tu vocación, para lo que naciste, porque eso te hará feliz.

José Luis Rodríguez

Su sobrenombre de “El Puma”, lo obtuvo por un personaje que encarnó en la telenovela “Una muchacha llamada Milagros” que el artista grabó en 1974. Su faceta de actor en televisión le otorgó gran popularidad.