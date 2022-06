La influencer Josetty Hurtado escribió una publicación a Andrés Hurtado por el Día del Padre. La joven resaltó que todo lo que ha logrado es gracias a los valores que le dio su padre.

“Te amo tanto papito. Feliz Día, aunque para nosotros el Día del padre es todos los días, no hay un día en el que no te diga que te amo y lo orgullosa que me siento de ti”, comenzó escribiendo.

“Gracias por enseñarme tanto a diario, por protegerme, ser mi mentor, mi guía, mi mejor amigo. Siempre tan jovial pero tan estricto con nosotras. Todo lo que soy es gracias a ti. Te amo con la vida”, agregó.

Andrés Hurtado: El día del padre es todos los días

“Yo te voy a decir de lo que pienso del Día del Padre. A mí no me interesa ni el Día del Padre ni el Día de la Madre, ni los cumpleaños. El Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Amistad es todos los días. Todos los días”, comentó en un inicio Andrés Hurtado el pasado sábado.

LO MÁS VISTO:

Magaly Medina rinde homenaje a su padre de 92 años: “No me dio riquezas, pero sí muchos valores” (VIDEO)

Le quedó riquísimo: Magaly Medina muestra cómo quedó su chancho a la caja china que preparó sola

Así fue el tierno saludo de la hija de Melissa Paredes y el Gato Cuba por el Día del padre: “Te amo mucho” (VIDEO)

Melissa Paredes y Anthony Aranda lucen muy enamorados en matrimonio (VIDEO)