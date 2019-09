Josetty Hurtado: así fue su reacción al ver fotografías de su pasado en vivo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Josetty Hurtado se encuentra en Perú y junto a su hermana Génesis visitaron el set de 'En boca de todos' para contar detalles de su radical cambio físico, tras haber bajado más de 20 kilos de peso.

La hija de Andrés Hurtado, quien ahora radica en Estados Unidos, habló de su nueva faceta como 'influencer' y de todo lo que le ha costado adquirir la apariencia de una 'Barbie humana'.

“Yo nunca jamás he borrado mi pasado, me parece más bien que es bueno para incentivar a las jóvenes, no todos somos fuertes, hoy en día a mí no me afecta, más bien si yo tengo que poner mi pecho y ser la voz de tantas niñas que sufren de bullying, yo lo voy a ser, está en cada uno, es una evolución definitivamente”, comentó Josetty Hurtado al ver en vivo fotografías de cómo lucía hace algunos años.

La modelo y actriz peruana no pudo ocultar su asombro al ver las imágenes de su pasado, pero remarcó que se siente muy orgullosa de haber bajado de peso "aprendiendo a reconocer mi cuerpo, aprender qué es lo que debía de evitar y hacer mucho deporte”.