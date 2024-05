Jessica Newton a Andrea San Martín por llamar ‘infiel’ a Deyvis Orosco: Entiendo que cuente su historia luego de 20 años.

Jessica Newton fue consultada por las declaraciones de Andrea San Martín, quien asegura que Deyvis Orosco le fue infiel cuando tuvieron una relación años atrás. Sin embargo, la directora del Miss Perú ignoró por completo a la exchica reality.

“ Si hay algo que he aprendido en todos estos años es que nunca hablo de lo que no me interesa. Respeto su historia (de Andrea San Martín), entiendo que quiera contar su historia personal después de veinte años (tras su ruptura con Orosco) ”, manifestó Newton a Trome.

Además, Jessica indicó que no conoce a la también influencer.

“ Es una niña que he visto en un par de ocasiones, pero no tendría que opinar ”, añadió.

Cassandra Sánchez le responde a Andrea San Martín por mencionar a Deyvis Orosco: Siempre comentan

Cassandra Sanchez De Lamadrid se pronunció luego de las declaraciones que dio Andrea San Martín, quien asegura que Deyvis Orosco le fue infiel cuando tuvieron una relación. La actual esposa del cantante no se sorprendió, pues entiende que el cumbiambero es una figura pública.

“Deyvis es una persona pública y parte de ello es que tanto el presente como el pasado siempre sean comentados”, declaró Cassandra para ‘América Hoy’.

Es importante recordar que Deyvis Orosco y Andrea San Martín fueron pareja por 4 años y terminaron en el 2012.

Luego, la hija de Jessica Newton descarta un distanciamiento con el popular ‘Bomboncito de la cumbia’.

“La verdad es que actualmente estamos ambos enfocados en nuestra hermosa familia y nuestras metas profesionales. Será un año lleno de proyectos para ambos pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que me motiva con sus acciones a siempre trabajar por sus sueños”, concluyó.